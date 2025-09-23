Más Información

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Ahora, desaparece repartidor venezolano en México; realizó entrega en Huehuetoca, Edomex

Tras operativo del Gabinete de Seguridad, localizan en Jojutla, Morelos, a cuatro menores desaparecidos en Acapulco

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

NFL: Detroit Lions derrota a los Baltimore Ravens en un vibrante Monday Night Football

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

Al acudir a comprar cervezas, Luis y Viridiana fueron baleados por un automovilista. Mientras los lesionados se refugiaban, Omar el homicida fue detenido en calles de Azcapotzalco por donde intentaba huir con 17 bolsas con cocaína.

Luis y su novia Viridiana abordaron un automóvil Jetta Volkswagen para ir a un local en donde se vende alcohol y ahí Omar llegó al lugar para disparar contra la pareja. Aún lesionados, la pareja corrió hacia el callejón de Santa María Malinalco en busca de ayuda.

