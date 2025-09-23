Al acudir a comprar cervezas, Luis y Viridiana fueron baleados por un automovilista. Mientras los lesionados se refugiaban, Omar el homicida fue detenido en calles de Azcapotzalco por donde intentaba huir con 17 bolsas con cocaína.

Luis y su novia Viridiana abordaron un automóvil Jetta Volkswagen para ir a un local en donde se vende alcohol y ahí Omar llegó al lugar para disparar contra la pareja. Aún lesionados, la pareja corrió hacia el callejón de Santa María Malinalco en busca de ayuda.