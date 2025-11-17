Un sujeto fue detenido por la Policía Capitalina, luego que fuera señalado por vecinos como el responsable de atacar salvajemente a una mujer, para esto utilizo un foco con el cual la agredió en el cuello, todo cuando la mujer le dijo que no quería saber nada de él.

Los hechos tuvieron lugar en la esquina de la calles Xicoténcatl y la avenida Real de San Martín, donde una mujer de 26 años de edad solicitó el apoyo, debido a que, momentos antes, su pareja sentimental la agredió físicamente y la hirió con el cristal de un foco.

Rápidamente, los oficiales la resguardaron y solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes la atendieron y diagnosticaron con siete heridas punzocortantes en el cuello y los brazos, por lo que fue atendida en el lugar, sin ameritar traslado hospitalario.

En tanto, la mujer señaló al probable responsable, quien se encontraba en el sitio y solicitó proceder legalmente en su contra, por ello, los policías detuvieron al hombre de 28 años de edad, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente, a fin de determinar su situación jurídica.

En tanto, la denunciante fue orientada a presentar su denuncia formal ante las autoridades, y recibir apoyo legal y psicológico, en las instancias de atención especializada para la mujer, del Gobierno de la Ciudad de México.

