Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, en coordinación con el C5, lograron la detención de un hombre identificado como Bryan “N”, alias “El Loco Bryan”, señalado como presunto sobrino directo de “El Betito”, considerado líder de “”.

Detienen a “El Loco Bryan”

La detención ocurrió la noche del jueves, en la , alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo de vigilancia fija y móvil en una zona con alto índice delictivo.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes observaron una camioneta color gris sin placas de circulación en la calle Héroes esquina con calle Sol.

Al marcarle el alto e identificarse como policías, procedieron a realizar una inspección tanto al vehículo como a la persona que lo conducía.

En la revisión se localizaron diversos paquetes con presuntas drogas, entre ellas cocaína, marihuana y metanfetamina, además de dinero en efectivo. Tras el hallazgo, el individuo fue asegurado y trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Narcomenudeo, donde se definirá su situación jurídica.

El detenido, conocido presuntamente como “El Loco Bryan”, es señalado por las autoridades como presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestros y homicidios en la Ciudad de México.

