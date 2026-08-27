Tlalnepantla de Baz, Méx.— Por su presunta participación en los delitos de extorsión y cohecho, cuatro policías municipales fueron arrestados y presentados ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

César Alberto “N”,, Florencio “N”, Eric “N” y Eusebio “N” fueron grabados en video la noche del pasado martes mientras el conductor de un tráiler los denunció por despojarlo de su licencia y tarjeta de circulación, y para devolverle los documentos, le habrían pedido 500 pesos.

La extorsión la habrían cometido sobre la avenida Ceylán, casi en su incorporación con el Periférico Norte, cuando abordaron al operador de la unidad de carga y luego de ver que fueron video grabados, decidieron irse del lugar.

El gobierno municipal de Tlalnepantla informó que tras detectar la situación, los sujetos fueron arrestados y presentados ante las autoridades correspondientes.

Para su arresto, la dirección de seguridad pública municipal de Tlalnepantla convocó a un pase de lista de los elementos adscritos a la división de tránsito que laboraron esa misma noche del martes 25 de agosto.

De acuerdo con la autoridad municipal, los elementos señalados de la extorsión al chofer del tráiler presuntamente ofrecieron dinero a sus superiores a cambio de que no los detuvieran.

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Sin embargo, los mandos los pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público de la FGJEM.

De igual forma, la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tlalnepantla inició un expediente y la tramitación de la baja definitiva de los cuatro policías municipales para que sean separados de las funciones como policías de seguridad pública de forma permanente.

“La administración municipal reafirma la política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad dentro de la función pública. El Gobierno de Tlalnepantla no tolerará ningún acto de corrupción por parte de ningún servidor público y aplicará el castigo correspondiente a quien incurra en actos indebidos que vulneren la confianza de la ciudadanía”, indicó el gobierno de Tlalnepantla.

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Además, compartieron los números telefónicos del área de Asuntos Internos para que la ciudadanía pueda denunciar cualquier irregularidad por parte de algún elemento policial: 56 1053 1704 y 56 1042 1227, así como el correo electrónico: denuncia@tlalnepantla.gob.mx.

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