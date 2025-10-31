Tultitlán, Méx.— Por repartir billetes falsos en escuelas, centros comerciales y centros cerveceros Ocairo “N” y Eva “N” fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; son investigadas por presuntamente formar parte de una banda delictiva dedicada al fraude, delito que promedia 43 denuncias cada día en el Estado de México.

A las dos mujeres, de 24 y 25 años, las capturaron como parte de las operaciones del Mando Unificado Zona Oriente e intentaron sobornar a los oficiales con 12 billetes falsos de 500 pesos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte de septiembre, en la entidad mexiquense suman 11 mil 965 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de fraude, lo que significa que cada día se denuncian 43 casos.

Por el delito de fraude es que investigan a las dos mujeres, que fueron vistas por los oficiales estatales circulando en una motoneta sin placas sobre la avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia San Pablo de la Salinas, en el municipio de Tultitlán, el cual figura entre los 15 municipios mexiquenses con más denuncias de enero a septiembre de este año.

Los datos del SESNSP señalan que la capital del Estado de México, Toluca, es la demarcación con más número de carpetas de investigación por el ilícito de fraude, sumando de enero a septiembre mil 535 casos.

Después se encuentra el municipio de Ecatepec, con 997 denuncias, seguido de Naucalpan, con 888 casos y posteriormente Ciudad Nezahualcóyotl que tiene 772 carpetas, según el SESNSP.