La alcaldía Benito Juárez realizó una nueva reposición de sellos de suspensión en la obra ubicada en Patricio Sanz 1017, colonia Insurgentes San Borja, luego de detectar violaciones a la suspensión previamente impuesta.

El inmueble fue suspendido por primera ocasión el pasado 25 de febrero debido a que los responsables de la obra no presentaron la documentación correspondiente que acreditara los trabajos de construcción realizados en el predio.

Posteriormente, el pasado 20 de abril, personal de la alcaldía realizó una primera reposición de sellos al constatar su quebrantamiento, y se colocaron cintas de protección civil, además de encontrar personas laborando al interior del inmueble.

Durante una nueva inspección realizada este 29 de abril, autoridades de la alcaldía y del Invea acudieron al lugar y confirmaron una vez más que había trabajos en curso, así como el quebrantamiento reiterado de sellos de suspensión.

Ante estos hechos, se solicitó el apoyo de siete unidades de Blindar BJ360°, logrando la detención de 18 personas que se encontraban al interior del predio, entre ellos trabajadores de la construcción y el representante de la obra.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso con el orden y la legalidad en materia inmobiliaria, y no se permitirá que se realicen trabajos fuera de la norma y violentando sellos.

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