En cinco días, y en diferentes hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a 18 personas dedicadas a la venta de droga al menudeo en varios puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; seis de los detenidos cuentan con registros en el Sistema Penitenciario por delitos contra la Salud, robo agravado y homicidio calificado.

Las acciones se desplegaron del 1 al 5 de septiembre del presente año, a los imputados les aseguraron un total de 311 dosis de marihuana.

Las primeras detenciones se realizaron en distintas calles de la colonia Centro, donde detuvieron a cuatro hombres de 42, 41, 27 y 26 años y se aseguraron 57 bolsitas de plástico que contenían aparente marihuana; mientras que en la colonia Morelos fueron detenidos tres sujetos de 22, 20 y 17 años, a quienes les confiscaron 65 envoltorios con el mismo vegetal.

En tanto, en las colonias Roma Norte, Tabacalera y Felipe Pescador los oficiales detuvieron a cuatro sujetos, dos de 40, 33 y 25 años, con 65 dosis de la hierba verde.

EL UNIVERSAL publicó que en Cuauhtémoc se registra el mayor número de personas puestas a disposición por narcomenudeo en los primeros siete meses del año.