Después de 5 años y caída de una señora, arreglan coladera en la Morelos 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) arregló el registro de agua, que no tenía coladera, y por el cual cayó una mujer de 42 años en la colonia Morelos el pasado lunes.



De acuerdo con información del Sacmex, a través de su cuenta de twitter, mostró la fotografía de la reparación de la coladera en Herreros y Hojalatería, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.



Al respecto usuarios criticaron la medida pues se da después del tropiezo de la mujer quien, según los reportes, estuvo poco más de dos horas tirada sobre el pavimento pues aunque en repetidas ocasiones testigos y vecinos del lugar solicitaron la intervención de una ambulancia.

Lee también: Mujer cae a coladera al intentar huir de un asalto en la Morelos



Paola esperó dos horas una ambulancia

Con dos posibles fracturas en la pierna derecha, una en la tibia y el peroné y otra en el tobillo, Paola tuvo que soportar hasta que llegó una ambulancia de la Cruz Roja.



Vecinos aseguraron que no era la primera vez que ocurre un accidente en esta coladera, ya que afirmaron, tiene más de cinco años sin tapadera y que al menos en la calle de Hojalatería, en la colonia Morelos, hay 3 coladeras más sin tapa.



“Ya ha venido uno y otro y otro y lo reportamos y no lo arreglan cinco años tiene este problema nada más porque aquí hay un herrero y pone unos fierros un burrito ahí pero ahorita paso eso precisamente porque no está el burrito que el señor pone”, dijo Ana, vecina de la zona.



Paola Reséndiz fue trasladada al hospital del ISSSTE en la zona de Tacuba, donde la reportan estable.

Este caso se dio a cuatro días de que las hermanas Sofía y Esmeralda, jóvenes de 17 y 23 años que cayeron en una coladera sin tapadera cuando se dirigía al concierto del grupo Zoé en el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco. Ambas murieron.

Lee también: Video. Sonido de “Fierro Viejo” en inglés se viraliza en TikTok

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día

rdmd