Después de 30 días de caminata, caravana Wixárika llega a la CDMX

Después de más de 30 días de caminata, la Caravana de la Dignidad y Conciencia Wixárika llegó este jueves a la Ciudad de México, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador, la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras comunales localizadas en los límites de Jalisco y Nayarit.

"Nos sumamos a la exigencia de que el Gobierno Federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños"expresaron los inconformes en un comunicado.



Continúa el caminar de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika a través de la CDMX, este día llegará a Palacio Nacional en donde se realizará una conferencia de prensa a las 11:00 hrs. pic.twitter.com/2DabGOeCc7 — CNI México (@CNI_Mexico) May 27, 2022

Lee también: Intenta asaltar combi en Naucalpan pero acaba sometido: se topó con militares

"Los pueblos indígenas no tenemos porqué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país México, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo", añadieron.



La Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika continúa su paso por la CDMX pic.twitter.com/gNpwYJtHHf — CNI México (@CNI_Mexico) May 27, 2022

La caravana integrada con alrededor de 200 personas, llegaron a esta ciudad en busca de una solución al conflicto agrario y esperan ser recibidos por el Presidente de México en Palacio Nacional.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.



cls