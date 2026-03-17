Teotihuacán, Méx.— La mañana de ayer un globo aerostático de la empresa Happy Puerto impactó contra cables de energía eléctrica y provocó la caída de la aeronave en la comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan; dos británicos sufrieron quemaduras por descarga eléctrica.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) detalló que el incidente ocurrió a las 8:40 horas. La aeronave, matrícula XA-OZY, transportaba al piloto y a Clare Wolstenholme, de 43 años, y Nicholas Wright, de 49, ambos de Londres.

Tras el contacto con el tendido eléctrico —en la zona de la calle Sor Juana Inés de la Cruz—, el piloto perdió el control y la aeronave aterrizó de forma abrupta en un campo de futbol cercano.

Elementos de Protección Civil del Estado de México atendieron de inmediato a los lesionados. Los trasladaron primero a la clínica particular Juquila, en el centro de Teotihuacán, y después a un hospital privado en la Ciudad de México.

Las autoridades no reportaron lesiones graves que pongan en riesgo la vida de las víctimas.

Personal de la Secretaría de Seguridad estatal y de la Policía Municipal de Teotihuacán acordonó el sitio. El impacto generó un corto circuito que afectó el suministro eléctrico en la colonia durante varias horas.

La AFAC abrió una investigación administrativa para determinar las causas exactas, revisar el cumplimiento de normas de operación, mantenimiento de la aeronave y condiciones del vuelo.

El accidente se suma a una serie de percances en la zona. En abril de 2023 un globo se incendió en San Martín de las Pirámides; dos personas murieron y una menor resultó herida tras saltar.

En mayo de 2025 otro aparato se vino abajo mientras volaba y aterrizó de emergencia; 12 ocupantes sufrieron lesiones, varias por contacto con cables de alta tensión. En enero y febrero de este año el mal clima obligó aterrizajes forzosos en al menos tres globos.