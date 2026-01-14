El director general de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (Servimet) del Gobierno capitalino, Carlos Mackinlay, aseguró que los locatarios del paso a desnivel Manuel Caballero, ubicado en Chabacano, firmaron el convenio para la desocupación temporal de sus negocios, los únicos que faltaban de la alcaldía Cuauhtémoc.

Son 13 pasos desocupados correspondientes a la demarcación.

Indicó que se trata de 21 vendedores en este paso, por lo que en total son 92 los locatarios que desocuparon temporalmente estos espacios para su apuntalamiento y rehabilitación integral que deberá estar concluida antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“De esos 13 pasos a desnivel, los 92 locatarios que ya firmaron el convenio para regresar, que justamente se llama Convenio de Reubicación Temporal, están apenas por recibir sus apoyos”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carlos Mackinlay recordó que desde octubre pasado inició la desocupación temporal de los vendedores de 12 pasos a desnivel, continuando en noviembre y diciembre, y únicamente faltaba este de Manuel Caballero, en Chabacano, debido a una confusión con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Eso es nuevo. Los de Chabacano eran los que quedaban pendientes porque tuvimos una discusión si ese paso dependía del Metro o de Servimet, finalmente logramos trabajarlo nosotros y los 21 ya firmaron su convenio”, añadió.

Mackinlay expuso que con esta firma tienen la posibilidad de acceder a un seguro de desempleo de mil pesos y a un crédito del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) que va de los 15 a los 50 mil pesos. Así como la reubicación a plazas comerciales a aquellos que así lo deseen.

Indicó que además se les ayudó a mudar sus enseres y pertenencias al nuevo espacio y, cuando vuelvan a ser instalados en estos pasos a desnivel, se les volverá a mudar. Además de que se habilitó una oficina de gestión para brindar acompañamiento.

El titular de Servimet comentó que, con el fin de unir el oriente y el poniente de la capital y eliminar la división histórica de Calzada de Tlalpan, los 13 pasos a desnivel, de Tlaxcoaque a Chabacano, serán intervenidos, apuntalados y rehabilitados para concluirse antes de la Copa Mundial.

Mackinlay recordó que habrá pasos a desnivel de tipo comerciales y utópicos.

En su edición impresa del 10 de enero, EL UNIVERSAL informó que la rehabilitación de los 22 pasos a desnivel ubicados en la alcaldía Benito Juárez, se hará hasta después del Mundial, por una cuestión “de tiempo”.

De acuerdo con el titular de Servimet, esta determinación se tomó en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) debido a los trabajos que se realizan de la Calzada Flotante, proyecto que acompaña la rehabilitación de los pasos a desnivel. “La realidad es que no se puede hacer desde Tlaxcoaque hasta Tasqueña antes del Mundial, por eso se decidió partir en dos la obra”, explicó.