Toluca, Méx.— La edición número 88 de la Peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca rumbo al Tepeyac salió de la capital mexiquense con casi 30 mil personas provenientes de diversos municipios del Estado de México.

Creyentes de Almoloya de Juárez, Amanalco, Ixtlahuaca, Donato Guerra, Santo Tomás, San Felipe del Progreso, Ixtapan del Oro, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Temoaya, Toluca, Villa del Carbón, Valle de Bravo y Zinacantepec, entre otros ayuntamientos, emprendieron camino rumbo a la Basílica de Guadalupe.

A las 06:00 horas de este lunes, se efectuó en la Catedral de Toluca la Misa del Buen Viaje, con la que los feligreses recibieron la bendición del arzobispo Raúl Gómez González, quien los convocó a pedir por la paz ante los hechos de violencia registrados en el país, y dijo que la inseguridad se ha mantenido presente de distintas maneras y grados.

“Hemos hecho mención directa de trabajar en ser artesanos de paz, es decir, día tras día, acto tras acto, claro que esto nos exige mucho más, pero no hay que tener temor”, señaló.

Antes de partir, los feligreses fueron bendecidos por el arzobispo Raúl Gómez González. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

Respecto a la Peregrinación Anual rumbo al Tepeyac, el arzobispo afirmó que no se modificará la ruta de la peregrinación, por lo que este martes 24 de febrero los feligreses retomarán camino del Valle del Columpio en Ocoyoacac hasta la Ciudad de México para arribar el próximo miércoles 25 de febrero.

“Participar en este caminar es un acto de fe, devoción y amor por la virgen, este es el octavo año en el que participo en la peregrinación y lo hago para pedir por la salud de mis hijos, en especial por uno que es por el que camino”, comentó Leticia González.

Para Juana Cruz y Joahana, su peregrinar inició el pasado viernes 20 de febrero, pues salieron del municipio de Donato Guerra y durmieron en Toluca para sumarse a la peregrinación.

“Mientras la mayoría apenas emprende camino, nosotros ya llevamos casi la mitad de recorrido, lo hacemos sin queja, sino con gusto”, dijo una de ellas.