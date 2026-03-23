Toluca, Méx.— El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que, aún cuando la tendencia de feminicidio en la entidad se mantiene en una baja constante desde 2023, aún no existen condiciones para que alguno de los 11 municipios con declaratoria salga de la alerta de género.

Lo anterior luego de que, en febrero pasado, la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, aseguró que se realizaba una evaluación para determinar la permanencia de la Alerta de Violencia de Género en: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, ello tras reportar una reducción superior a 50%.

“Aunque nos está yendo muy bien, mientras haya la muerte de una sola mujer no vamos a bajar la guardia porque es lamentable que se den estos actos. Por ahora yo no veo condiciones para sacar municipios de la Declaratoria de Alerta, más bien, tenemos que revisar cómo tenemos que hacer más acciones porque siguen siendo los municipios donde se presenta el mayor número de casos”, comentó.

Al asistir a la Carrera Atlética Voces que Corren, realizada en la capital mexiquense, Duarte destacó que acciones como Senderos Seguros y Centros LIBRES, han contribuido a la disminución de la violencia contra la mujer como el feminicidio y otros delitos.

De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuatro entidades concentran 38.9% de las víctimas de feminicidio: Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y el estado de Tamaulipas.

Hasta enero de este 2026, la entidad mexiquense ocupaba la tercera posición en esta lista con cuatro víctimas registradas y con información del propio gobierno estatal, en 2025 se registró una disminución de 24.66%, comparado con las cifras de 2024.