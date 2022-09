Desaparece José de Jesús tras ir a visitar a su novia

Ixtapaluca, Méx.— La noche del viernes 19 de agosto José de Jesús López Ávila salió de su casa ubicada en la colonia Álvaro Obregón, en la alcaldía Iztapalapa, para ir al centro de Ixtapaluca a visitar a su novia, pero desde entonces no han sabido nada de él.

“Se fue en una moto de la empresa donde trabaja y resulta que no aparece, curiosamente su novia nos dijo que supuestamente salió de casa de ella el domingo 21 de agosto para regresar a su casa de Iztapalapa y como luego se quedaba con ella en su casa, pensamos que seguía ahí”, contó José Luis López, padre de José de Jesús.

La tarde del sábado 20 de agosto padre e hijo intercambiaron mensajes a través de sus teléfonos celulares.

“Para mí está desaparecido desde el 20 de agosto porque le mandé mensajes a las 2 de la tarde y me los contestó, después le mandé más mensajes pero ya no me los contestó, le llamé y no contestó, el domingo le mandé mensajes y no me los contestó”, dijo.

La novia de José de Jesús se comunicó la mañana del martes 23 de agosto con el papá para avisarle que estaba desaparecido. “Qué cree, Jesús está desaparecido, me dijo Laura que así se llama la novia de mi hijo y le pregunto que cómo sabe que está desaparecido y ahí empezó el viacrucis para nosotros porque no sabemos nada de mi hijo”, narró.

Ha ido a Ministerios Públicos de la Ciudad de México y del Estado de México para contar sobre la desaparición de su hijo, pero no lo han ayudado.

En su desesperación, el padre de José de Jesús acudió a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México, localizada en Azcapotzalco, pero no lo atendieron, le dijeron que fuera a Chalco o a Ixtapaluca porque a ellos no les correspondía hacer la investigación.

Laura, la novia de José de Jesús, fue la que hizo el reporte de su desaparición, pero le dijo a las autoridades ministeriales del Estado de México que es su esposa, por lo que la familia no ha recibido información oficial sobre la investigación que se lleva a cabo.

La familia de José de Jesús, que labora en una empresa de sistemas de seguridad electrónica, exige a la fiscalía mexiquense que acelere las indagatorias para saber qué ocurrió con él.

Lo esperan sus tres hijos de 22, 20 y 17 años, quienes también se han sumado a su búsqueda. En las redes sociales sus familiares, amigos y vecinos han difundido su fotografía con sus datos para que los cibernautas también les ayuden a localizarlo.