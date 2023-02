Denuncias por despojo, con reducción de 38%: consejo

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, los reportes por casos de despojo han registrado una disminución de 38%.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, comentó que hay tres dimensiones en el delito de despojo: la primera es que participan organismos de carácter social; la segunda, organismos delictivos para focalizar su operación criminal, y la tercera, delincuentes entre los profesionales, esto es: abogados, notarios o arquitectos.

“Su delito [profesionista] tal vez se contenga en el tema de apropiación ilegal o ilegítima de propiedades ajenas, entonces sí existen los tres elementos”, dijo.

Ante esto, Guerrero Chiprés recomendó a quienes tienen una propiedad desocupada, hacer visitas periódicas y avisar a vecinos para estar alertas por si algo ocurriera. En caso de que el inmueble se rente, hacer un contrato de arrendamiento.

Si la propiedad es invadida, establecer un mecanismo de denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, pero aconsejó que los papeles que acreditan la legal propiedad se mantengan en regla.

“Desde 1905 hasta 2015 hay muchos procesos irregulares de apropiación, de pronto hay casos donde no queda claro su legado, su herencia no está establecida con claridad. También hay personas solas, en especial adultos mayores que no arreglan sus documentos y que alrededor de ellos se teje una sombra de zopilotes que esperan el momento para apropiarse de [ésta de] una manera violenta”, explicó.

Enfatizó que para prevenir despojos, el organismo también ofrece asesorías legales para que ellos puedan tener sus documentos en regla. Guerrero Chiprés dijo que los datos de la FGJ también arrojan una reducción de 9% en los despojos; en 2022 se registraron 4 mil 40 carpetas, mientras que en 2021, 4 mil 436.

Por la densidad demográfica los reportes que más recibe el Consejo Ciudadano provienen, en este sentido, de Iztapalapa, con 14.1%; Cuauhtémoc, 10.5%; Gustavo A. Madero, 8.8%; Tlalpan, 7.3%; Benito Juárez, 6.8%; Álvaro Obregón, 5%; Cuajimalpa, 4.8%; Azcapotzalco y Coyoacán, ambas con 4.5%, y Venustiano Carranza, con 4.3%. Iztacalco y Xochimilco registran 4%; Tláhuac, 2.3%; Miguel Hidalgo, 1.5%, y Magdalena Contreras, 1%.

EL UNIVERSAL dio a conocer datos que la FGJ entregó un informe que revela la participación de actuarios y abogados del Tribunal Superior de Justicia en una red de despojo, incluso refiere una carpeta abierta de un caso.