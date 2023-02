Denuncian presuntos abusos físicos y sexuales en kínder de la Gustavo A. Madero

Padres de familia del kínder y primaria “Colegio Ana Pavlova”, ubicado en la colonia Panamericana de la alcaldía Gustavo A. Madero, piden apoyo de las autoridades ante la serie de presuntos abusos físicos y sexuales de los que han sido víctimas sus hijos.

De acuerdo con un reporte de Foro TV, los padres de familia han presentado más de 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mismas que no han sido atendidas correctamente.

Ana Cansino, madre de uno de los pequeños afectados, informó que ya presentaron una denuncian ante las autoridades donde relataron lo que han estado viviendo los menores, sin embargo, no han sido escuchados.

Entre sollozos, señaló que hasta finales del mes de marzo le fue asignada una cita en el Centro de Terapias de Apoyo a Víctimas Sexuales para que su hijo sea revisado por una psicóloga y esta determine si estaba siendo abusado o violado.

También mencionó que en esas mismas fechas será visto en el Hospital de la Niñez “Federico Gómez”.

El colegio sigue abierto impartiendo clases a otros menores

“Nosotros estamos muy angustiados porque literal siguen viniendo niños, si yo no hubiera sacado a mi niño no hubiera procedido nada. Yo he estado hablando con más papás y refieren las mismas cosas de que los niños están asustados, no quieren entrar.

“Por lo menos mi niño sí me avisó, me dijo ya cuando le dije que no lo iba a traer, se sintió a salvo y me empezó a decir todo lo que estaba pasando”, señaló.

La señora Ana denunció que una de las maestras junto con su hijo, identificado como Mario Rubio Torres, estaban tocando, besando y violentando a los niños, además de que todas las maestras los tenían amenazados con golpes.

Además acusó a la directora del plantel de estar al tanto de todo lo que ocurría a los menores.



afcl