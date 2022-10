Denuncian agresión contra menor de edad en secundaria; le clavan un desarmador en la cabeza

De nueva cuenta padres de familia denuncian una agresión en contra de un menor de edad estudiante de secundaria. Al joven, según la denuncia hecha por sus padres, lo atacaron cuatro compañeros quienes lo lesionaron con un desarmador.

El hecho, aparentemente, ocurrió dentro de la Escuela Secundaria Técnica No 14 “Cinco de Mayo”, el viernes pasado, por la agresión el menor terminó en el hospital pues los agresores le hirieron en cuatro ocasiones un destornillador en la nuca.

De acuerdo con lo que cuenta la señora Miriam Mendoza, su sobrino llamado Aarón, pateó la tapa de un tupper durante su estancia en el recreo, lo cual ocasionó que golpeara sin querer a uno de sus compañeros. Inmediatamente el muchacho fue a disculparse con el otro menor, pero este no entendió razones y lo atacó junto con otros tres.

La familia del joven denuncia que la directora del plantel ha minimizado el caso y no acepta que fue una tentativa de homicidio. Los padres del agresor no han dado razones del comportamiento de su hijo y las autoridades de la escuela no han realizado nada para castigar este acto.

"Los mismos niños de la escuela fueron los que auxiliaron a mi sobrino y lo llevaron a trabajo social", dijo la tía de la víctima. A esta hora, los inconformes mantienen cerradas las calles frente a la escuela.



“Afortunadamente no fue grave y se activaron todos los protocolos”: Sheinbaum

Ante estos hechos, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum dijo que se encuentran en coordinación con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, pero que se está buscando que haya mayor información con la comunidad estudiantil y padres de familia.

“Hubo una época donde se hacía la revisión de mochilas, y después una recomendación de derechos humanos de que no se revisaran todas las mochilas por parte de las autoridad y lo que se hace es que sean los padres y madres de familia quien lo puedan hacer y de parte nuestra es el apoyo psicológico si se requiere o de orientación general a padres y madres”, añadió que todo ello por medio de la subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Agregó: “Afortunadamente no fue grave y se activaron todos los protocolos y se está buscando con la autoridad educativa para que haya mayor información y formación en todas las áreas de escuelas públicas”.

A pregunta expresa si habrá sanción para el estudiante quien atacó a una estudiante con un desarmador en la Escuela Secundaria Técnica no.14 “Cinco de Mayo”, Sheinbaum que ya dependerá de la Fiscalía General de Justicia, pero aclaró que difícilmente, por el sistema de justicia penal, el menor será privado de su libertad.

Con información de Salvador Corona

