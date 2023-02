Del Moral: no les tenemos miedo, estamos listos

Tenango del Valle, Méx.— La precandidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, Alejandra del Moral Vela, invitó a los priistas mexiquenses a asistir a la Convención de Delegadas y Delegados que su partido llevará a cabo en Texcoco.

Dijo que irá a este municipio porque el Estado de México es de todos, no de alguien en particular: “es de todos, no de algunos”. Asimismo, agradeció a la militancia tricolor el haber construido juntos una precampaña ganadora, en la que caminó el territorio mexiquense.

En su penúltimo día de precampaña, se reunió con militantes de Tenancingo y Tenango del Valle, donde indicó que el PRI hará una alianza con el pueblo y las causas de la gente.

“Desde aquí, desde el lugar de las murallas divinas, quiero agradecerle a todo el priismo del Estado de México por una precampaña formidable, en donde logramos aglutinar a todo el priismo recorriendo 91 municipios en 25 días sin descanso, listos para la batalla”, expresó.

“Desde aquí me van a estar viendo muchos priistas de todas las latitudes del estado y quiero agradecerles por recibirme con tanto cariño, por haber hecho una precampaña ganadora”, apuntó.

Afirmó que el proyecto priista es el de las coincidencias y la unidad, el que busca defender al territorio mexiquense de la división.

“No les tenemos miedo, estamos listos para ganar, amamos profundamente esta tierra que no queremos que dividan. Gracias a todas y todos los priistas por este permanente apoyo, por el incondicional respaldo que me han mostrado en esta precampaña (...) y, lo más importante, jamás duden de que vamos a ganar”, enfatizó.