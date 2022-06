“Déjennos trabajar”, dice oposición al Gobierno capitalino

Al dirigir un discurso desde el Deportivo Guelatao, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue arropada por vecinos, las dirigencias locales del PAN, PRI y PRD, cinco ediles de oposición y por legisladores y concejales, quienes lanzaron un mensaje claro y contundente: “Déjennos trabajar”.

Cuevas regresó a este lugar para defenderse del fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que la inhabilita un año por haber cerrado, durante 41 días, este deportivo. Con voz entrecortada, dijo que no la mueve perder la alcaldía, sino la injusticia.

Precisó que no le tiene miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes, dijo, echaron a perder a la Ciudad y al país por su sed de venganza.

“Por más que me amenacen, por más que me amedrenten, no les tengo miedo y aquí estoy”.

Cierran filas

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, expuso que a Cuevas le quieren quitar a la mala lo que no pudieron ganarle en las urnas.

Santiago Taboada, de Benito Juárez, consideró que es injusto que un juez, con evidente conflicto de intereses, de un plumazo decida inhabilitar a la alcaldesa por querer garantizar la seguridad de los usuarios.