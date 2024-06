Dos parques lineales de Iztapalapa y Venustiano Carranza, junto con otros parques y jardines tradicionales de Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc fueron declarados como áreas de valor ambiental de la Ciudad de México, con la categoría de Bosque Urbano, mediante decretos publicados en la Gaceta Oficial.

Son seis las nuevas áreas reconocidas, que a más tardar en 180 días deberán contar con un programa de manejo especial.

Se trata del parque lineal Vicente Guerrero y el de Cuitláhuac, en Iztapalapa; el parque lineal Gran Canal-Ave Fénix, en Venustiano Carranza; la Alameda del Sur, en Coyoacán; el parque Loreto y Peña Pobre, en Tlalpan, y el jardín Ramón López Velarde, en Cuauhtémoc, los cuales suman 178 hectáreas de zonas verdes.

Para dar a conocer los referidos decretos, autoridades capitalinas, encabezadas por el jefe de Gobierno, Martí Batres, acudieron al parque lineal Vicente Guerrero, en la Unidad Habitacional homónima, el cual abarca una superficie de 21.98 hectáreas sobre el camellón de Anillo Periférico, en el tramo que va del Eje 8 sur Ermita Iztapalapa al Eje 4 sur Canal de Tezontle.

“En estas áreas de valor ambiental se garantiza que haya atención, regando los jardines, cuidando los árboles, cuidando andadores, haciendo la limpieza, retirando los desechos sólidos y se garantiza que no se va a tocar lo verde, entonces, no se puede urbanizar, no se pueden sustituir jardines por losas de cemento o concreto”, expuso Batres, al señalar que la publicación de los decretos fue en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, detalló que en la actual administración local, con los seis espacios referidos, se han integrado 10 nuevas áreas de valor ambiental en la Ciudad, que en total suman casi 500 hectáreas de zonas de conservación, protegidas mediante esa figura.

La funcionaria recordó que el espacio que ocupa el parque lineal Vicente Guerrero comenzó a ser restaurado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Jefatura de Gobierno; y entre los años 2007 y 2008 se realizó una intervención que incluyó la construcción de una plaza con una asta bandera, palapas y la integración de juegos infantiles y la plantación de una gran cantidad de árboles, para posteriormente habilitarse una área cultural infantil, canchas deportivas y un skate park.