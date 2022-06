Danna Paola, Paty Cantú y más, los artistas presentes en Marcha del Orgullo en CDMX

El próximo sábado 25 de junio se realizará en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ número 44, la cual por primera vez en su historia, será encabezada por las mujeres diversas.

La marcha del orgullo retornará a las calles de la CDMX después de dos años de pausa e incertidumbre por la pandemia de Covid-19 que obligó a la cancelación de todo tipo de evento deportivo, artístico y cultural masivo.

Para conmemorar este pride, o marcha del orgullo, el Comité IncluyeT, que lleva la organización del evento, planificó un concierto que se llevará a cabo al término de la marcha que partirá de las inmediaciones del Ángel de la Independencia al mediodía, y cuyo destino final será el Zócalo capitalino, pasando por calles y avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.

¿A qué hora será el concierto?

El concierto de cierre se llevará a cabo en el Zócalo de la CDMX a partir de las 14:00 horas y contará con la presencia de diversos artistas y agrupaciones, además de conductores que amenizarán el evento.

Cabe destacar que si no puedes asistir ni a la marcha ni al concierto podrás disfrutar del evento desde la comodidad de tu casa, taller u oficina por medio de las redes sociales de la Marcha LGBT CDMX.



La trasmisión se hará por medio del canal de Youtube y se compartirá en las páginas Facebook, Twitter y hasta el Tiktok de la Marcha LGBT CDMX.

¿Qué artistas y conductores se presentarán en el concierto?

Con base en la propaganda oficial, el evento será conducido por referentes de la comunidad como Ophelia Pastrana y Manu Nna, pero también estarán:

Alejandra Ley, Roberto Carlo, Michelle Rodríguez, Alejandra Bogue, Tefy “sedúceme mujer”, Regina Blandón, Maca Carriedo, Álvaro Cueva; Regina Orozco, Nashla Águilar, La Supermana, Curvyzelma, Gerad Cortez, Raquel Martínez, Le Paline, Zanty Ferru, Dámian Cervantes y Guz Guevara.

El talento musical del concierto estará encabezado por Paty Cantú, Samo, Christian Chávez, Esteman y Flor Amargo. Pero también podrás deleitarte con las presentaciones de Ruzzi, Mabiland, Leon Leiden, La más draga y John Cameron & Friends.

Ah, pero la lista no termina ahí porque, en total habrá 22 presentaciones musicales y también estarán animando la fiesta del orgullo: Jannette Chao, Cecille, Dany Calvario, Emma, Nick Bolt, Andy Zuno, Gia Gunn, Romi Marcos, Ariel y su venadito son, May Queen, Joaquín Bondoni y Mariachis arcoíris.

Danna Paola, artista sorpesa del Pride 2022

Danna Paola sorprendió a sus seguidores de la comunidad LGBT+ al revelar que participará en la marcha del Orgullo que se celebrará este sábado 25 de junio en las principales calles de la Ciudad de México.

La cantante confirmó la noticia a través de un video en vivo que realizó en su perfil de Instagram, donde se mostró muy emocionada, ya que será la protagonista del carro conmemorativo de TikTok, la famosa plataforma de videos.

En la grabación, la también actriz se dejó ver en el interior de su casa, cocinando y con una copa de vino en la mano, y ante la presión de los seguidores, quienes le pedían aclarar si estaría o no presente en el Pride, decidió “soltarlo”.

“Nos vemos el sábado, ¡ay! ya lo voy a decir, pues voy a estar el sábado en el Pride, ¡sorpresa!, obviamente con mi familia de TikTok”, dijo.

Danna también expresó que le entusiasma enormemente poder celebrar el amor en todas sus formas, una causa que apoya desde hace varios años.

“Ya falta poquito, ya lo dije… ya lo puso TikTok, ¡listo! Estoy lista para celebrar el amor, no saben la ilusión que me hace, o sea, “heavy”, me estoy preparando “heavy””, agregó.



Es oficial!!!

Danna Paola este sábado en el pride de Cdmx @dannapaola pic.twitter.com/We4z7eyH4O — Danna Diosa (@DannaDiosa5) June 22, 2022

