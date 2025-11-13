Un joven repartidor de aplicación resultó lesionado luego de ser golpeado por un grupo de aproximadamente 10 personas, presuntamente también repartidores, quienes lo acusaron de haber robado un teléfono celular.

El incidente ocurrió cerca de las 14:00 horas en el cruce de las calles Hamburgo y Dinamarca, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, una zona donde diariamente se concentran decenas de repartidores de distintas plataformas a la espera de recibir pedidos.

“Eran como 10, todos con mochilas de reparto. Lo tiraron al suelo y le pegaron entre varios. La gente gritaba que lo dejaran, pero nadie se metía por miedo”, contó María González, empleada de una cafetería.

El joven, de aproximadamente 20 años, quedó tendido sobre la banqueta con visibles golpes en rostro y cuerpo.

Vecinos llamaron a los servicios de emergencia, mientras los agresores escapaban en motocicletas.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de Protección Civil de Cuauhtémoc, quienes atendieron al herido. Posteriormente, fue trasladado a un hospital. Se abrió una carpeta de investigación por lesiones y posibles daños a la paz pública.