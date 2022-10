Video. Inicia proceso de baja de conductor de Metro por manejar en estado de ebriedad

Respecto a la situación del operador que ayer fue sorprendido por usuarios del Metro conduciendo en estado de ebriedad, se inició su proceso administrativo de sanción y su evalucion de baja.

Ayer el conductor de un tren fue relevado de forma inmediata en la estación Xola, de la Línea 2, luego de que usuarios denunciarán que aperturó las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros.

El Metro informó que en los casos en los que un trabajador infringe el reglamento de las condiciones generales de trabajo, se da inicio a un proceso administrativo de sanción.

En el procedimiento administrativo participa el trabajador que incurrió en la falta, la representación sindical y el área jurídica, así como el coordinador de la Línea en que haya ocurrido el hecho.

“Tírenme un paro para que no me corran, no sean cabrones; al chile esa es mi vida!, dice el conductor briago del @MetroCDMX. #Video pic.twitter.com/YW9yNh7UZn — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 19, 2022



En el caso del conductor de Línea 2, la administración del Metro de forma inmediata dio inicio al proceso para la baja del trabajador.

Comprometer imprudencia, descuido o negligencia, son motivos de baja

De acuerdo al reglamento, son motivos de baja del trabajador comprometer imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde presta sus servicios o de las personas que ahí se encuentren.

Así como por concurrir habitualmente en estado de embriaguez, o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.

Cabe señalar que el reglamento de las condiciones generales de trabajo es firmado por la dirección general del Sistema de Transporte Colectivo, así como por el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.

Al chile esa es mi vida”, detienen a chofer de la Línea 2 del Metro por borracho

Al operador en cuestión le fue aplicada la prueba del alcoholímetro y resultó que sí estaba bajo los influjos del alcohol.

La prueba fue grabada y en ella se puede escuchar como el sujeto suplica a las autoridades por su liberación para no correr riesgo de ser despedido.

“Tiren un paro para que no me corran, no sean cabro…, al chile así es mi vida”, mencionó el trabajador, quien será cesado por el Metro de la CDMX.

Se espera que también haya una investigación contra el personal operativo involucrado; de haber alguna irresponsabilidad, se aplicarían las sanciones correspondientes.