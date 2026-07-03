El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, dio a conocer que se otorgó un apoyo inicial de 15 mil pesos para ayudar en sus gastos a las familias de los cuatro fallecidos durante la celebración posterior al partido México-Ecuador, el pasado 30 de junio, en Paseo de la Reforma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que la administración local ha estado cerca de las familias, con un servidor público con contacto directo por cada una, para apoyarlas en la identificación de los cuerpos, los trámites ante el Ministerio Público, así como en lo que han requerido para los velorios y sepelios de sus seres queridos.

“Es un apoyo para gastos [emergentes] que puedan tener las familias y seguimos en contacto permanente con las cuatro familias para ver otro tipo de necesidades que pueda tener la familia, sobre todo si quien falleció era cabeza de familia y había dependientes de ellos, ver cómo se les puede apoyar”, precisó.

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Luego de recordar que tres de los fallecidos vivían en el Estado de México y una en la Ciudad de México, el secretario de Gobierno indicó que las autoridades capitalinas están en coordinación con las de la entidad vecina.

Respecto a la contribución económica, indicó que se trata de un “apoyo inmediato” para gastos que pudiera tener la familia ante el hecho, por ejemplo, traslados o en caso de que deban pernoctar fuera de su casa.

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César Cravioto señaló que se dio el apoyo inicial de 15 mil pesos y después se hará un complemento para seguir apoyando a las familias tras ver las necesidades específicas de cada una.

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Ante el partido de este domingo de la Selección Mexicana contra Inglaterra, el secretario de Gobierno reiteró el llamado a salir a celebrar con la conciencia de que en eventos multitudinarios “todos nos tenemos que cuidar”, por lo que pidió festejar conscientemente y, en caso de ver que un sitio tiene mucha gente o se da el aviso de que ya está lleno, mejor retirarse, además de moderar el consumo de alcohol.

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