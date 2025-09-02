Cuautitlán Izcalli, Méx.— La Unidad de Asuntos Internos del municipio de Cuautitlán Izcalli investiga a 94 elementos de la Policía Municipal por actos que podrían constituir faltas administrativas o irregulares en el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con la información oficial, 15 policías son investigados por ausencias injustificadas; 14 por presuntos actos de corrupción; 13 por omisión de deberes; y 11 más por abuso de autoridad.

A estos se suman ocho expedientes abiertos contra policías por conducta indebida, ocho por daño a equipo oficial y seis por incumplimiento de permanencia.

Existen al menos cinco casos relacionados con violencia de género, cinco por faltas injustificadas, cuatro por pérdida de equipo, dos por actos de discriminación, además de un elemento investigado por consumo de sustancias y otro por daño a bienes del Ayuntamiento.

El presidente municipal, Daniel Serrano, informó que de los 94 expedientes en curso, 36 se encuentran en etapa inicial, 22 en procedimiento intermedio, 17 están listos para ser remitidos a la Comisión de Honor y Justicia y 19 ya fueron turnados a dicha instancia.

Asimismo, dio a conocer que la Comisión de Honor y Justicia determinó la baja definitiva de tres policías municipales durante el periodo comprendido entre el 2 de mayo y el 27 de agosto de 2025, derivado de faltas graves.

Además, mantiene a 12 elementos suspendidos temporalmente sin goce de sueldo y ocho con procedimientos administrativos aún inconclusos.

Estás acciones forman parte de los mecanismos de control interno implementados por el actual Gobierno Municipal para reforzar la disciplina y garantizar la transparencia en el actuar de la corporación de seguridad.

Las medidas pretenden evitar la impunidad en la corporación y dar seguimiento puntual a cada denuncia presentada contra elementos que, en lugar de proteger a la ciudadanía, habrían incurrido en conductas indebidas.