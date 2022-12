¿Cuál será la temperatura para el 24 y 25 de diciembre en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que el pronóstico meteorológico para el sábado 24 de diciembre, la Nochebuena, será de 12 a 10 grados en las zonas de montaña en el sur y poniente de la Ciudad de México.



Mientras que, en el resto de la capital, la temperatura será entre 13 y 15 grados, con cielo nublado y habrá condiciones para que se presenten lluvias de forma ligera.



Para el domingo 25 de diciembre, el ambiente será muy frío, principalmente en las zonas altas donde se prevén hasta heladas.

Lee también: Prevén caída de agua nieve en gran parte del país por onda gélida, ¡hasta en la CDMX!



La temperatura oscilará entre 12 y 18 grados. Se mantendrá el cielo nublado con condiciones de chubascos a lo largo del día.



Por otro lado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que harán una segunda tanda de reparto de cobijas ya que se está esperando un frente frío, "estamos por definirlo con el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, ya se había hecho, y tomamos la decisión de que hubiera una nueva entrega", acotó.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) emitió una serie de recomendaciones para cuidar la salud de los capitalinos ante el inicio de la temporada invernal, entre la que destaca usar el cubrebocas en lugares cerrados.

Lee también SSC sigue ruta de asaltantes en moto por el C5; los captura en Indios Verdes



La primera y más importante es que las personas se mantengan abrigadas y evitar los cambios bruscos de temperatura. Además de ingerir abundantes líquidos y alimentos que contengan vitamina C; de igual forma, se pide lavarse las manos frecuentemente, estornudar o toser de etiqueta, y utilizar cubrebocas en lugares cerrados, transporte público o con aglomeraciones.



En caso de síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, la Sedema pide que las personas se aíslen para no contagiar, acudir a un médico y no automedicarse.

Alertan bajas temperaturas en Huixquilucan, Edomex

Ante temperaturas de 0 a 5 grados que se registran en distintos puntos de este municipio durante la temporada invernal autoridades locales a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, iniciaron el Operativo Invernal 2022, para prevenir riesgos especialmente en cerca de 6 mil personas que integran la población de riesgo, especialmente en las zonas altas del municipio.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc