Cruz Roja Mexicana celebra ceremonia para recibir a equipo de rescate de Turquía

Toluca, Méx.- “Más de 20 años soñamos con hacer un equipo de este tipo, gracias a los compañeros se puede decir que la Cruz Roja Mexicana tiene capacidad para hacer frente en todo tipo de desastres”, dijo Marco Antonio Franco, coordinador del grupo y uno de los 15 rescatistas del organismo que acudió a Turquía para colaborar con los trabajos para asistir en la emergencia tras los sismos.

“No se puede describir el viaje, la estancia, todos los presentes sabemos que las temperaturas son inclementes. Estoy muy orgulloso de todos es un reconocimiento, las labores de rescate fueron excepcionales, fueron muy amables y cálidos, una botella de agua, té y siempre estaban ahí las personas", describe Marco Antonio.

"Es impactante ver a tantas familias desamparadas, en edificios colapsados, con la ilusión de que La Marina, La SEDENA y nosotros pudiéramos sacar a sus familiares”, comentó durante su discurso en la entrega de reconocimientos que hizo el Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Fernando Suiniaga Cárdenas, al equipo USAR que participó en la Misión de Rescate en Turquía.

Lee también: Conoce a "Rex", uno de los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que auxilia en Turquía

Relató que enfrentaron muchas barreras, que también se fueron diluyendo con el paso de los trabajos, por ejemplo que culturalmente no está permitido tocar a la persona fallecida por motivos religiosos, es aún más complejo con un niño o una mujer son más, pero la gente decidió hacer excepciones porque de no ser así no hubieran podido rescatar los cuerpos y “al final todos quedaron agradecidos ”.

Comentó que no se puede describir lo que se siente de haber estado en esa región devastada, “es una cosa muy dura, pero para eso nos preparamos para meternos a un agujero, para eso estamos aquí”.

Por su parte, el Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Fernando Suiniaga Cárdenas agradeció su entrega, además del reconocimiento por haber arriesgado su vida a cambio de salvar vidas. “No puedo empezar a platicar con ustedes sin antes darles un aplauso”, dijo.

Se dijo emocionado, pues a punto de cumplir 113 años, no hay nada mejor que celebrando haciendo lo que mejor saben desempeñar: salvar a la gente.

Tenemos un gran equipo de integrantes de USAR, especialistas en Rescate de Estructuras Colapsadas, son 15 de 222 elementos, que hemos ido incrementando, es un trabajo que se ha logrado gracias a la dedicación, la capacitación y algunos donativos para poder llevar a cabo todo esto”.

Lee también: Cruz Roja Mexicana invita a seguir en vivo llegada de rescatistas y perritos desde Turquía

Señaló que una sola vida salvada sería suficiente, pero ante una tragedia como ésta, lo más valiosos es la solidaridad y México no ha sido indiferente, de modo que la participación del Ejército, La Marina y la Cruz Roja rindió frutos, tanto que lograron rescatar a cuatro personas con vida y 56 sin vida.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/cls