Crónica. “Fue más el susto, no se sintió el sismo”

La alerta sísmica despertó a muchos la mañana del domingo, impulsando a que salieran de sus casas en pijama, con chanclas, algunos en short y sin suéter, dando prioridad a sacar a sus mascotas a la calle en busca de un lugar seguro, aun con el frío que pega en el Valle de México, por el sismo de 6 grados que se registró en la Costa Grande de Guerrero, en Tecpan.

“¡Denisse, Karina, salgan!” fue uno de los gritos que se escuchó en calles de Polanco, en Miguel Hidalgo, a las 08:31 horas, cuando se activó la alerta sísmica, que propició que miles de capitalinos salieran a la calle para sentir un movimiento oscilatorio ligero, por lo que muchos afirmaron que “¡fue más el susto, no sentimos nada!”, y otros tantos ni siquiera despertaron.

“¡Deja el susto, el frío y me salí sin suéter!”, expresó Luis, en Toluca; mientras que en la Basílica peregrinos abandonaron el templo Mariano, pero tampoco sintieron el sismo. Hubo escenas similares en diversas colonias de la capital y de la entidad mexiquense, donde muchos salieron con cara de desvelo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el sismo fue de 6 grados, con información preliminar; más tarde, el Mandatario indicó en Twitter que no había reportes de daños.

En esa red social, el Jefe del Ejecutivo federal difundió una serie de videos de las llamadas que sostuvo desde su oficina en Palacio Nacional con Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

“Buen día, ¿cómo estamos, qué reporte tienes?”, preguntó el Presidente de México a la gobernadora.

“Todo muy bien, hasta el momento se está haciendo el recorrido en Tecpan, donde fue el epicentro, pero hasta el momento no hay perdidas que lamentar y están haciendo revisión de daños en los hoteles, en la franja costera está todo muy bien, no hay daños hasta el momento. Yo le voy estar reportando si ahora Protección Civil me reporta algo diferente, pero hasta el momento no hay daños que lamentar, sólo el susto”, le respondió al Presidente de México.

En tanto, el Gobierno capitalino reportó saldo blanco en la Ciudad de México, luego de que se activó la alerta sísmica debido al movimiento telúrico. La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, informó a través de su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos del plan de emergencia sísmica y revisión correspondientes, entre ellos el sobrevuelo por parte del agrupamiento Cóndores. El reporte precisó que no hubo daños.

En el Estado de México también se activaron los protocolos de alerta y donde tampoco se reportaron incidentes, informó el gobernador Alfredo del Mazo.

Con información de Salvador Corona