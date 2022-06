Critican aliados de Morena a alcalde de Xochimilco; PVEM rompe alianza

Los aliados de Morena, es decir el Partido Verde y el Partido del Trabajo, criticaron fuertemente al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México.

El diputado Jesús Sesma, del PVEM, precisó que no hay nada que aplaudir en Xochimilco, pues la inseguridad, falta de transparencia y el cuidado al medio ambiente han sido deficientes.

Circe Camacho, del PT, puntualizó que la gestión de José Carlos Acosta ha sido deplorable, pues coincidió en que no se ha combatido la inseguridad y mucho menos se ha cuidado a los canales de Xochimilco.

Incluso el diputado Jesús Sesma, quien también es presidente del PVEM en la Ciudad, adelantó que no irán en alianza con Morena en las elecciones de 2024 en Xochimilco, pues no van a ser tapadera de un mal gobierno.

“No es un tema con Morena, es con el alcalde y sugestión. Yo tengo funciones como presidente del partido de aquí al 2027 y le puedo asegurar que el Consejo no va a permitir ir en alianza con usted o con quien sea la designación en Xochimilco porque no seremos tapadera de nadie”, puntualizó.

De igual forma, Jesús Sesma precisó que ningún alcalde había sido criticado por su propia alianza, lo que habla que pasa algo grave en la demarcación.

Como respuesta, el alcalde José Carlos Acosta le recordó al diputado del PVEM que en las pasadas elecciones su partido no los apoyó, y señaló que su disgusto es porque no se le dieron las cuotas que solicitaba.

“En Xochimilco, para recordarle, usted no nos apoyó, a lo mejor por eso nos pedía alguna cuota que no corresponde a nosotros para satisfacer algún compromiso, y pues no nos apoyó usted en esta elección”, sostuvo.

De igual forma, apuntó que el escenario fatalista que se pinta de Xochimilco no es una realidad, pues su administración, por ejemplo, se reabrieron ocho kilómetros de canales, y se retiraron dos millones 136 mil 663 metros cuadrados de maleza acuática y basura, tan sólo en este 2022.

