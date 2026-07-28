Tras la denuncia de un caso de despojo en un inmueble de la calle Matías Romero, colonia Del Valle, el secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó que la persona que ha sido señalada por vecinos de ser la presunta invasora no es funcionaria del Poder Judicial capitalino.

“Se ha denunciado a una abogada, que como abogada pasó, entiendo, su curso de mediadora y por eso sale en redes como mediadora del Poder Judicial, pero no es que trabaje en el Poder Judicial, es que es abogada que toma cursos de mediadores”, indicó.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario afirmó que tras la puesta en marcha del gabinete contra despojos de la Ciudad de México que cada semana se tiene sesiones, se han logrado recuperar inmuebles en los que sus dueños llevaban años de lucha.

La semana pasada, vecinos denunciaron un presunto caso de despojo en un predio de la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle, en la Benito Juárez, que derivó en una amplia movilización ciudadana y un plantón que estuvo cuatro días, el cual levantaron luego de que aceptaran una mesa de trabajo con la secretaría de Gobierno y con la fiscalía capitalina para exponer sus casos.

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