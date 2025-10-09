En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la alcaldía Coyoacán participó en la Reunión Anual de Pacientes, expacientes y familiares de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), celebrada en el Foro Cultural Coyoacanense ‘Hugo Argüelles’.

Durante el encuentro, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas, sociedad civil y familias para fortalecer la conciencia sobre el cuidado emocional, la atención psicológica oportuna y la prevención de las adicciones, desafíos que afectan de manera creciente a la juventud.

Durante su intervención, y en representación del alcalde Giovani Gutiérrez, Desireé Navarro, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, reafirmó el compromiso permanente del gobierno local con el bienestar emocional y la atención integral de las juventudes:

“Felicitamos a los Centros de Integración Juvenil por sus 56 años de ardua labor. El cuidado de la salud no es un lujo ni una debilidad: es un derecho humano esencial. Hablar de salud mental debe dejar de ser un tabú. Desde la alcaldía impulsamos acciones que fortalecen la salud emocional y la inclusión social. Estamos convencidos de que una comunidad sana y empática se construye con prevención, acompañamiento y oportunidades reales para todas y todos. Pedir apoyo es signo de fortaleza”, comentó.

Carmen Fernández, directora general de los CIJ reconoció la trascendencia del encuentro al reunir a quienes han enfrentado con valentía y resiliencia el proceso de rehabilitación

“Felicito el trabajo incansable del gobierno del alcalde Giovani Gutiérrez por generar espacios, talleres y conferencias orientadas al cuidado de la salud mental y la prevención de adicciones en su demarcación. Este evento representa la fuerza de la comunidad y la esperanza de que la recuperación sí es posible. Cada historia compartida hoy demuestra que el acompañamiento profesional, la comprensión familiar y la solidaridad social transforman vidas”, subrayó.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a pacientes por su resiliencia y perseverancia, símbolos de su esfuerzo y compromiso con una vida libre de adicciones y orientada al bienestar personal. Los testimonios compartidos reflejaron el trabajo positivo interdisciplinario entre profesionales de la salud, familias y autoridades.

