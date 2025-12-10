El Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa (Cossiac) señaló que la declaración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un gran paso para salvaguardar esta tradición iniciada hace casi dos siglos, y la calificó como "histórica".

"Con esta incorporación damos un gran paso en la salvaguardia de la tradición iniciada hace casi dos siglos por nuestros antepasados, resguardada por generaciones de vecinos de los ocho barrios", indicó en Facebook.

Celebró esta inscripción por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y agradeció el apoyo y compromiso de las y los habitantes de los ocho barrios de la demarcación.

También agradeció a las autoridades de alcaldía Iztapalapa, al Gobierno de la Ciudad de México y Gobierno de México, pues "sin su apoyo esta incorporación no hubiera sido posible".

