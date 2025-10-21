Toluca, Méx.— La Línea 6 del Mexibús Lerma-Zinacantepec tendrá un recorrido de 28.8 kilómetros, 44 estaciones y rutas alimentadoras en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma.

Según el decreto de creación publicado por la Secretaría de Movilidad, el pasado 10 de octubre, se considera que el Valle de Toluca, como corredor administrativo, económico y turístico, enfrenta desde hace varios años una creciente presión sobre su infraestructura vial, altos niveles de congestión y un transporte público fragmentado, con baja capacidad de articulación.

Por lo anterior, se proyectó dicha línea de transporte como un sistema troncal estructurado de transporte masivo que modernice y ordene el eje de movilidad de la capital mexiquense y sus zonas metropolitanas.

Se espera que beneficie a 139 mil personas diariamente y se reducirá el tráfico al planear el retiro de 332 unidades —obsoletas— del transporte.

Se asegura que esta línea ofrecerá un sistema ordenado, con horarios fijos, alta frecuencia y servicio estandarizado, y también deberá incorporar un enfoque multimodal e incluyente al prever la instalación de sistemas de bicicleta pública facilitando la combinación de transporte público.