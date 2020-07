El municipio de Toluca ocupa el segundo lugar en número de muertes por Covid - 19 en el Estado de México, se encuentra por encima de Nezahualcóyotl y sólo por debajo de Ecatepec, el municipio más poblado de la entidad. El acumulado de defunciones en la capital mexiquense hasta el 10 de julio fue de 436 y 3 mil 155 casos positivos.

Aún así hay familias que se resisten a portar cubrebocas o caretas, quienes se resisten la campaña que emprendió el ayuntamiento para que la gente los emplee obligatoriamente en todos los espacios públicos, tiendas departamentales y el servicio de transporte público.

Incluso el Cabildo estableció multas por 2 mil 66 pesos y arresto hasta por 23 horas para quien omita la instrucción.

En la entidad reanudaron sus actividades los pequeños y medianos negocios desde el lunes, aunque todo el territorio estatal permanece en semáforo rojo, se incluyeron las tiendas departamentales e industria manufacturera.

Por lo tanto, en la capital mexiquense el movimiento incrementó significativamente durante la última semana, coincidieron algunos policías municipales, quienes son los encargados de recomendar a la población que utilice el cubrebocas o se coloque una careta.

“De nada sirve decirles, muchos ni nos terminan de escuchar y otros hasta se ríen, que si los vamos a llevar a la cárcel o qué, así responden”, dijo José Luis, cadete asignado al área de seguridad, quien vigila en Los Portales del centro de la ciudad.

Comentaron que se observan muchas familias de paseo, recorriendo las tiendas, con un helado en mano y hasta los músicos y artistas que hasta hace una semana no tenían dónde trabajar, regresaron a las calles para interpretar música, o hacer un espectáculo con payasos.

En Los Portales, se encuentran reinstalados los 30 boleros, no se observan ambulantes, las personas caminan por el centro

Aunque en las tiendas de ropa, zapatos y negocios de comida en la zona centro se observan a los empleados cubiertos con cubrebocas y caretas, además de medir la temperatura de los visitantes, algunas familias se rehúsan a portar el aditamento e incluso deciden retirarse cuando los trabajadores les señalan que deben portarlo.

“Muchos prefieren sólo ver el aparador y se van. No dejan ni que les coloquemos gel antibacterial y pues nosotros tenemos la instrucción de no permitirles el paso a los que no los usan”, explicó Katherine, empleada de la tienda de zapatos.

