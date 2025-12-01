El Gobierno de la Ciudad de México contempla para la modernización de la Línea 3 del Metro, que corre de Universidad a Indios Verdes, un presupuesto de 5 mil millones de pesos para el próximo año.

En el Paquete de Presupuesto que el gobierno central entregó al Congreso de la Ciudad de México, y que debe ser analizado y aprobado por los legisladores, la administración indica que la Línea Verde constituye un eje relevante de movilidad para la capital, debido a que mensualmente moviliza a más de 14 millones de personas.

EL UNIVERSAL publicó el 12 de noviembre pasado que las obras de modernización en la Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año con cierres parciales, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi) por motivo del Primer Informe de Gobierno.

Los trabajos previstos, según ese documento, son la rehabilitación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de la señalización, así como la modernización de instalaciones fijas y de accesibilidad.