Por unanimidad –57 votos--, el pleno del Congreso local le concedió licencia “temporal” de 60 días, al alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, que comprende del 8 de abril al 6 de junio; es decir, regresará al cargo justo el día de las elecciones.



La presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, aclaró que no fue licencia definitiva, debido a que el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías establece que “licencias por más de 60 días, son definitivas, y en este caso la pidió justamente en el límite, por lo que está en posibilidad de regresar”, sostuvo.



Es de destacar que a las 9:15 horas que inició la sesión ordinaria virtual de este martes, pasaron lista de asistencia 64 diputados, aunque para las 9:25 horas que se votó la licencia del alcalde de Iztacalco, ya estaban ausentes siete; es decir, en 10 minutos huyeron y así continuaron a lo largo de los trabajos.

Presentan ternas para Tláhuac y Coyoacán



Además, la secretaria de la Mesa Directiva, Donají Olivera Reyes, informó al pleno sobre las ternas que presentó la jefa de Gobierno para las alcaldías de Tláhuac y Coyoacán, luego que sus titulares, Raymundo Martínez Vite y Manuel Negrete Arias, pidieron licencia definitiva.



Sobre el primer caso, Claudia Sheinbaum propuso a: Ernesto Ramiro Elizalde, Raúl de la Paz Pérez Orrala y Silvia Yadira Ferrer González, entre quienes el Congreso local deberá escoger al que concluirá la presente administración.



Mientras en Coyoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso: Rigoberto Ávila Ordoñez, Miguel Ángel Cruz Bencomo y Juan Silva Noyola, cuya asignación deberá hacerse en el término de 60 días.



Sin embargo, el vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño Ambriz, sostuvo que en el caso de Coyoacán, “es una situación muy delicada, muy grave, pues el último de ellos, Juan Silva, acaba de ser suspendido por la Contraloría, lo que está al margen de una persecución política”, acusó.



Añadió que al presentarlo en la terna, “la propia jefa de Gobierno pretende descalificar a un candidato, lo que a todas luces es con fines políticos. La Contraloría suspende al titular interino, como es con Juan Silva, por una situación que no lo amerita”, sostuvo.



Explicó que esta medida ocurre, porque cuando fungía como director general de Participación Ciudadana, utilizó una camioneta adscrita a esa área, para llevársela a la dirección general Jurídica y de Gobierno.



“En qué país estamos viviendo. La suspensión es para descalificar a una propuesta de la jefa de Gobierno con fines políticos, una situación de extrema gravedad. Esta suspensión ocurre por dos motivos: para que no continúe ninguna irregularidad grave o para que no se intente ocultar una irregularidad”, denunció.



Además, acusó Gaviño Ambriz, “esta suspensión ocurrió horas antes de que la jefa de Gobierno presentara la terna e incluyó a Juan Silva Noyola. Por lo tanto, quiero hacer pública esta inconformidad, porque es muy grave para poder continuar con el proceso democrático en elecciones”.



Y aunque el perredista terminó con el rostro enrojecido, nadie lo contradijo. Su reclamo quedó en el aire.

