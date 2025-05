El pleno del Congreso de la Ciudad de México designó por unanimidad a Daniel Osorio Roque como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales; y a José Gerardo Huerta Alcalá como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Tras sus nombramientos, ambos fiscales especiales rindieron protesta por un periodo de cuatro años. El proceso para estas designaciones duró cuatro meses.

Al fundamentar el dictamen para el nombramiento de Osorio Roque, la diputada Yuriri Ayala señaló que esta persona destacó en la mayoría de los rubros evaluados, “lo que demuestra su sólida formación, experiencia y claridad de propuestas en torno a las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales”.

Mario Sánchez, del PAN, comentó que el voto a favor de su partido no es un cheque en blanco.

“Que no se confunda nuestro voto como un cheque en blanco, lo que entregamos hoy no es un respaldo absoluto sino un voto de confianza con memoria. No venimos aquí a firmar un aval ciego, ni a cerrar los ojos ante lo que ha sucedido”, apuntó.

Recordó que durante la administración de Ernestina Godoy las fiscalías especializadas fueron usadas como un brazo político y de intimidación para perseguir a opositores, lo que no puede volver a ocurrir.

En tanto, Elizabeth Mateos fundamentó el dictamen para la elección de Huerta Alcalá y recalcó que valoraron elementos fundamentales como la autonomía institucional, la capacidad de dirección, el enfoque de derechos humanos, la atención a las víctimas, perspectiva de género y la experiencia en combate a la corrupción.

Víctor Hugo Romo destacó que el nuevo fiscal especializado en Combate a la Corrupción no es ningún improvisado, ni tiene perfil político, pues es un funcionario de carrera que ha laborado en la Secretaría de la Función Pública, “y comprende que enfrentar la corrupción sistemática requiere, no sólo voluntad, sino conocimiento técnico, visión estratégica y un compromiso claro con el servicio público”.

Alejandro Carbajal, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, precisó que no aceptarán simulaciones en esta Fiscalía Especializada, ni un fiscal que sirva de adorno o de tapadera, pues quieren una “Fiscalía Anticorrupción que se atreva a investigar a quien sea sin importar el cargo, color o apellidos. Una Fiscalía que no responda a intereses de grupo, sino al interés superior de la Justicia”.

Diego Garrido, del PAN, le pidió al nuevo fiscal que se actuar sea siempre sin titubeos, sin imposiciones, sin tintes de ningún color, “pero, sobre todo, le pedimos que sea una Fiscalía de resultados”.

