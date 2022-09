Conductores que no respeten reglamento de tránsito no tendrán infracción en Ecatepec

Ecatepec.- El ayuntamiento de Ecatepec anunció que en el municipio se mantendrá vigente la disposición de no aplicar infracciones contra los conductores que no respeten el reglamento de tránsito, por lo que los elementos solo podrán realizar llamados de atención a los automovilistas que incurran en alguna falta.



Esa es una de las cinco acciones del programa que puso en marcha el gobierno local para evitar actos de corrupción en contra de automovilistas que circulan por vialidades del municipio más poblado del Estado de México.

El alcalde morenista, Fernando Vilchis Contreras, informó que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, la Unidad de Asuntos Internos y la Contraloría municipal emprenderán acciones enfocadas a prevenir y evitar cualquier tipo de abuso por parte de agentes de tránsito, como parte de la estrategia municipal anticorrupción.

Dio a conocer que en Ecatepec seguirá vigente la determinación de no multar a los conductores que infrinjan el reglamento de tránsito, por lo que los oficiales locales solo podrán amonestar a los que incurran en alguna falta.



También dijo que se fortalecerá el sistema digital de denuncia ciudadana ‘Avísale a tu Presidente’, a través del cual los habitantes del municipio pueden reportar cualquier tipo de anomalía cometida por agentes de la Policía Municipal, a través de mensajes de whatsapp.



Los ciudadanos tienen a su disposición la línea de whatsapp con número 5634128507 para denunciar abusos o reportar buenas acciones por parte de los 2 mil 500 elementos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec.



Personal de la Unidad de Asuntos Internos revisará el desempeño de los integrantes de Tránsito municipal que intervienen en los incidentes automovilísticos que ocurren en las vialidades del municipio para verificar que se apliquen los protocolos establecidos en la ley y evitar posibles abusos en contra de los conductores involucrados.



Además, el gobierno municipal revisará la operación de las empresas de grúas que prestan sus servicios en el territorio ecatepense para exigir que se apliquen las tarifas autorizadas en la Gaceta de Gobierno del Estado de México y se respeten los derechos de los automovilistas.



Se fortalecerá la capacitación de los agentes de policía y se realizará la rotación periódica de mandos.



De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) diariamente circulan por calles y avenidas de Ecatepec alrededor de 280 mil vehículos, la cifra más alta entre los 125 municipios del Estado de México.

