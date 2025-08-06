Más Información

Tenancingo, Estado de México.- La (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 55 años de prisión para Saúl Adán Barrios Aldana, alias “El Prins” y/o “El Princes”, quien era alumno de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, conocida como "Escuela Normal de Tenería", tras ser encontrado responsable del homicidio de otro alumno de esta misma institución.

El Órgano Jurisdiccional dictó dicha condena contra el implicado, además fijó multa de 309 mil 424 pesos y la cantidad de 237 mil 768 pesos como reparación del daño.

fue encontrado responsable de hechos registrados el 12 de julio de 2024, al exterior del plantel donde, en complicidad con tres individuos más, golpearon a la víctima; lesiones que derivaron en su muerte.

La Fiscalía mexiquense llevó a cabo diversos actos de investigación, entre ellos fueron revisadas videograbaciones y recabadas entrevistas con las cuales fue posible establecer que este sujeto intervino en el homicidio.

Por ello el 19 de julio del año pasado, en acción conjunta de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), así como Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), fue detenido Saúl Adán Barrios Aldana, en cumplimiento de orden de aprehensión girada en su contra por los hechos.

Tras ser detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo a disposición de un Juez, quien tras proceso legal, le dictó esta sentencia de condena.

En relación a estos hechos, en el mes de octubre de 2024, la Fiscalía detuvo a Cenobio “N”, alias “El Che”, quien se desempeñaba como Director de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” y es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de encubrimiento en el homicidio de B.I.Z.R.

