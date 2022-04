"Conciliación entre patrón y trabajador, en no más de 15 días"

Para evitar que los trabajadores y patrones se envuelvan en juicios de mínimo tres años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México apuesta a que en un promedio de 15 días logre la conciliación entre el trabajador y el patrón.

De las 2 mil 800 citas de este tipo que atiende mensualmente por despido, 70% han sido efectivas, lo que ha llevado al pago aproximado de 9 millones de pesos a los trabajadores, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL la procuradora de la Defensa del Trabajo, Lourdes Paz Reyes.

“No son más de 10 o 15 días que tenemos en esta procuraduría sentados al empleador y al trabajador y conciliamos. Justo en la mañana estaba presenciando una conciliación y me decían los abogados ‘la verdad es que es un muy buen trabajo que se logre este ejercicio porque a nosotros nos quita un problema en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje’. Ya llegar allá es más cansado el proceso y es que tienen la acumulación de temas de los trabajadores”, asegura.

Remarca que en una conciliación el abogado en derecho laboral cita a las partes, y de acuerdo con la información que haya proporcionado el trabajador, primero se acredita la relación laboral, posteriormente se le informa a qué tiene derecho y el patrón fija una postura, así comienza el proceso de negociación. “Como procuraduría tenemos claro que nuestros representados son los trabajadores, quienes son los que acuden con nosotros”, apunta.

“En el tema de conciliación son cerca de 2 mil 800 citas, que si no se conciliara de una manera profesional en esta procuraduría, se irían a juicio. Mensualmente se pagan 9 millones de pesos, sólo de conciliaciones”.

Agrega que de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, se cuenta con 60 días para llegar a un acuerdo, “si no se llega a la conciliación, nosotros presentamos una demanda ante la junta”. A la fecha, dice, hay un promedio de 6 mil 800 procesos abiertos.

En lo que representa a las trabajadoras del hogar y derivado de la reforma laboral, la procuraduría actualmente tiene a 40 empleadas mensualmente que han sido despedidas injustificadamente, de las cuales 60% arreglan la disputa legal en la etapa de conciliación y 40% restante inicia el respectivo juicio para la defensa de sus derechos laborales.

Pandemia

Lourdes Paz Reyes apunta que la pandemia de Covid-19 trajo un problema al nivel mundial de la cual no fue ajena la Ciudad de México, lo que ocasionó que varios centros de trabajo tuvieran que cerrar y por lo tanto se generaran despidos; sin embargo, tanto la junta como la procuraduría tuvieron que pausar actividades y eso llevó a que el trabajador no tuviera dónde acudir.

Sin embargo, a través de la Plataforma para la Asistencia Jurídica Laboral para la Población Trabajadora de la CDMX, que se creó en octubre de 2020 derivada de la emergencia sanitaria para continuar con la atención de trabajadores, se realizaron un aproximado de 100 conciliaciones al mes.

“Estamos hablando de cuánto tiempo cerró y que no logramos tener esa cifra al día, porque estaba cerrada [la procuraduría]. Llegué a encontrar una procuraduría de brazos caídos en donde la verdad no había el personal para atender a 100% porque los compañeros seguían en resguardo cuidando sus derechos laborales, y la indicación que tuvimos es que el personal estuviera resguardado. Entonces, los trabajadores que perdieron su empleo, muchos que no acudieron a esta procuraduría y ni siquiera a las juntas”, apunta.

Principales necesidades

Entre las principales demandas de los trabajadores están el despido injustificado, designación de beneficiarios y pago de utilidades de las empresas.

“Hay una confianza mayor del usuario, los trabajadores que vienen aquí. Hay un mejor sentimiento de afinidad con el trabajador. Creo que hemos aumentado la atención 60% real en atención al público”.

Lourdes Paz Reyes manifiesta que al año se han radicado 800 nuevos juicios, y a través del “Procumóvil”, en un jornada se atienden a 30 ciudadanos que reciben asesoría jurídico laboral, 900 mensuales por medio de la plataforma oficial de la CDMX, 200 a través de CITASCDMX, y un estimado de 2 mil 400 asesorías telefónicas.