Entre 2022 y 2025, las autoridades capitalinas registraron y atendieron 6 mil 213 fenómenos hidrometeorológicos en la Ciudad de México, como lluvias intensas, inundaciones o granizadas, siendo las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón las más afectadas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con información publicada en la Gaceta Oficial del 5 de marzo, en ese periodo, Iztapalapa fue la demarcación con mayor recurrencia de estos eventos, con 862; seguida por Tlalpan, con 695; Cuauhtémoc, 607, y Álvaro Obregón, con 576.

Las demarcaciones que presentaron menor recurrencia de estos fenómenos fueron Milpa Alta, con 35; Cuajimalpa, con 101; Magdalena Contreras, con 117; Iztacalco, 211, y Tláhuac, con 233.

La SGIRPC dio a conocer esta información como parte de las reglas de operación del programa Personas servidoras en la prevención de riesgos y protección civil, que se pondrá en marcha este año.

De acuerdo con el documento se explica que la orografía y posición geográfica de la Ciudad de México exponen su territorio a diversos fenómenos naturales y antropogénicos.

Además de que probablemente sea el único caso a escala global que ha transformado la “naturaleza” de una cuenca endorreica a una exorreica a través del desarrollo de infraestructura hidráulica, lo que generó un cambio radical en su paisaje natural.

Se explica que entre los fenómenos naturales que más impactan a la CDMX se encuentran los de tipo hidrometeorológico y geológico, como son sismos, lluvias intensas, inundaciones, granizadas, inestabilidad de laderas, hundimientos y fallas.

Respecto a los fenómenos de origen hidrometeorológico, destaca que los que se presentan con más frecuencia en la capital son las inundaciones y encharcamientos.

Además de los fenómenos hidrometeorológicos, se explica la recurrencia de otros fenómenos en la CDMX, por ejemplo los geológicos (sismos), químico-tecnológicos y socio-organizativos (estos dos son los más recurrentes en la capital), así como sanitario-ecológicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.