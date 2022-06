Con voz entrecortada, Sandra Cuevas se defiende de inhabilitación y recibe muestras de apoyo en evento público 

Con lágrimas en los ojos, la alcaldesa Sandra Cuevas dirigió un mensaje desde la explanada del Deportivo Guelatao para defenderse de la inhabilitación dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Sandra Cuevas aseguró que no la mueve perder la Alcaldía Cuauhtémoc, sino la injusticia.

De igual forma, precisó que no le tiene miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes, dijo, echaron a perder a la ciudad y al país por sus venganzas.

Asimismo, precisó que “hay mucha Sandra Cuevas” y que va a seguir haciendo lo correcto, a pesar de los ataques en su contra.

Al dirigir un mensaje en las instalaciones del Deportivo Guelatao, para defenderse de la inhabilitación que le dictó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por haberlo cerrado durante 41 días, recordó que no nació teniendo dinero, ni poder, por lo que esto no la mueve.

“Lo que me mueve es tanta injusticia. Y se los digo claramente, aunque me persigan, aunque construyan una idea equivocada de Sandra Cuevas… quiero decirle presidente que en algo nos parecemos usted y yo: soy necia como usted, luchó como usted, pero yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres y quiero decirle a usted presidente de la República Mexicana, a usted doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que por más que me amenacen, por más que me amedrenten, no les tengo miedo y aquí estoy. Hay mucha Sandra Cuevas, hay mucha alcaldesa y voy a seguir haciendo lo correcto”, apuntó.

Durante el acto, recibió el respaldo y apoyo de los dirigentes del PRI, PAN y PRD, de cinco alcaldes (Margarita Saldaña, Lía Limón, Alfa González, Mauricio Tabe y Santiago Taboada) y de diputados locales.

“Voy a seguir haciendo lo correcto. Creo en el respaldo que hoy me están dando mis compañeros, porque al estar ellos aquí expresándome su apoyo, los empiezan a perseguir, pero vamos a seguir trabajando”, dijo.

Déjenos trabajar

En este sentido, los dirigentes de partidos, alcaldes, diputados y concejales lanzaron un mensaje claro: “déjenos trabajar”.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, señaló que a Sandra Cuevas le quieren quitar a la mala lo que no pudieron ganarle en las urnas, por lo que pidió que los dejaran trabajar por el bien de los vecinos.

Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, sostuvo que ya están hartos de que Morena los esté “chingando”, por lo que exigió que se detenga está persecución política.

