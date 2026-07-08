A dos semanas de la inauguración de la rehabilitación del mercado del Embarcadero de Cuemanco, que formó parte de las obras mundialistas en la Ciudad de México, los locatarios ingresaron a sus espacios, aunque aseguraron que las ventas no son lo que esperaban.

Reina Miranda, quien tiene una cafetería y trabaja desde hace 30 años en la zona, explicó que los locatarios pudieron instalarse hace dos semanas, ya que tras la inauguración el inmueble —hace un mes— aún presentaba trabajos pendientes, entre ellos, detalles en la instalación eléctrica y había goteras.

Además, señaló que las ventas quedaron más bajas de lo que les habían prometido durante el proyecto. “Casi no. Nos prometieron grandes ventas y lamentablemente no”, reveló la locataria.

El pasado 18 de junio, EL UNIVERSAL publicó que dos semanas después de la inauguración del embarcadero los locatarios permanecieron en carpas en el estacionamiento del recinto porque había trabajos en el mercado.

Reina explicó que la mayoría de sus clientes han sido habitantes de la zona y que el flujo de visitantes todavía es reducido.

Otro vendedor de alimentos indicó que las ventas durante el Mundial no fueron tan altas como esperaban. “Uno pensaba que sería muchísima gente por lo del Mundial, pero resulta que no”, dijo y agradeció que se terminara el mercado.

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