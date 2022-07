Con programa “Barrio Adentro”, dirigido a niños y adolescentes, CDMX intervendrán en Topilejo

Luego del enfrentamiento el martes pasado con presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, el gobierno de la Ciudad de México anunció la intervención en el pueblo de Topilejo con el programa Barrio Adentro, que involucra a todas las dependencias gubernamentales.

Bajo el mensaje de que no sólo la intervención en esta zona de la alcaldía Tlalpan debe ser por parte de la policía capitalina y de la fiscalía, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “aquí como ustedes saben entró un grupo delincuencial, y la policía intervino… pero la intervención en un pueblo como Topilejo no solamente puede ser de policía, no solamente puede ser de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

“Hay muchas necesidades aquí en el Pueblo de Topilejo y en las colonias que rodean”, enfatizó la mandataria.

Anunció que la intervención será con Barrio Adentro, programa que se había concentrado principalmente en la zona Centro de la capital y que ahora se extiende hasta un pueblo, como el de Topilejo.

Dijo que la intervención será casa por casa para conocer las necesidades de las familias, además que habrá intervención por parte del Sistema de Aguas para realizar trabajos en la red hidráulica y evitar afectaciones por lluvia como la de la semana pasada.

“No es sólo el día de hoy, nos vamos a quedar aquí varias semanas”, expresó.

Luego del mensaje realizó un recorrido en donde fue resguarda por pobladores e incluso acudió a varias casas para escuchar las necesidades, esto, mientras las brigadas realizaban los primeros trabajos.

