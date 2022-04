Con pipas surten agua en V. Carranza

La sequía en la Ciudad por falta de lluvias y el desabasto del agua han impedido que colonias como Pensador Mexicano, Peñón de los Baños, Morelos, Jamaica y Balbuena, en Venustiano Carranza, tengan un flujo constante del líquido, por lo que autoridades de la alcaldía implementaron un operativo para surtir un millón 400 mil litros en un día.

Las solicitudes de pipas en la alcaldía son constantes. Las 12 unidades de 10 mil litros con las que cuenta realizan tres viajes diarios, pero la alta demanda ha generado que se implemente un operativo de pipas rentadas.

“Hemos tratado de mitigar la problemática”, dijo el director de Obras de la demarcación, Mario Castillo, quien aseguró que vienen los meses más duros de estiaje, abril y mayo, por lo que debe seguir el abastecimiento.

El martes, vecinos de la Unidad Jardineros 20, en la colonia Morelos, solicitaron el abasto con pipas. La falta de lluvia impide que se llenen sus captadores pluviales que usan para el baño.

Gustavo Becerra, uno de los vecinos, explicó que el agua llega con poca presión a la unidad completa. “Porque no está lloviendo el agua no llena la cisterna pluvial, el agua pluvial es para los baños, pero como no ha llovido no se llena”.

Comentó que en 15 días pidieron dos pipas, pero hace seis meses no las requerían, y la problemática abarca los cuatro edificios de cinco departamentos.

Castillo indicó que el sábado pasado llevaron 141 unidades a Peñón de los Baños, colonia en la que se presenta la mayor problemática, aunque con el paso de los años se ha ido agudizando en otras zonas.

El funcionario aseguró que el programa les ha dado resultados porque se encuentran en puntos específicos para recorrer inmediatamente las colonias y recortar los tiempos de traslados.