Con Médico en tu Casa, más de 12 mil personas reciben atención médica gratuita en Metepec

Toluca, Méx.- Ante el abandono de algunos adultos mayores, madres de familia que ya no son atendidas por sus hijos y las condiciones económicas críticas actuales, el ayuntamiento de Metepec puso en marcha el programa Médico en tu Casa al que se encuentran afiliados más de 12 mil habitantes del Pueblo Mágico, que no cuentan con seguridad social en otro esquema de salud y que podrán recibir medicamento y atención médica gratuita.

A través de la APP *7311 o call center, las personas afiliadas podrán solicitar atención médica, que llegará en solo 30 minutos y será gratuita.

"Lo que he dicho, muchas veces las madres pueden mantener a 10 hijos y ellos no lo hacen con la madre, es una realidad, por eso queremos ayudar a la gente. Lo he visto con muchas familias y es una forma de ayudar a la gente que más lo necesita", señaló el alcalde Fernando Flores.

La meta, agregó, es llegar a más de 30 mil personas, mediante el que se pueden atender enfermedades crónico degenerativas, sin considerar el cáncer, por ser tratamientos muy costosos, pero que de acuerdo con algunos beneficiarios es "una idea sensacional pues el servicio médico particular es muy costoso, ya que un especialista cuesta más de mil pesos solo la consulta, sin contar con los medicamentos.

La señora Adelina Sánchez dijo que para inscribirse solo le pidieron acreditar su vecindad en el Pueblo Mágico, además de el INE y la CURP, con lo que le entregaron una tarjeta para verificar que es beneficiaria.

Lee también: Andrea fue por ropa al Centro de la CDMX, le sembraron droga, la manosearon y jamás fue presentada ante un juez

El edil, Fernando Flores señaló que no solo es población económicamente vulnerable, sino hay regiones como San Carlos -de alto nivel adquisitivo-, en donde las mujeres viudas viven solo de su pensión y ya no cuentan con más ingresos para hacer frente a la salud.

"Vamos a ver cómo funcionan es muy importante porque ir al seguro es difícil, nunca hay citas y honestamente pedir una ambulancia o ir a la farmacia es oneroso", comentó.

Este esquema será acompañado por 20 unidades para y 40 médicos - en su mayoría son generales -, aunque también hay algunos especialistas, además en una segunda etapa habrá servicio de dos laboratorios médicos municipales con servicio gratuito.

"Vamos a implementar aparatos como electrocardiogramas, además los exámenes clínicos que son muy importantes y es una bronca ir a un laboratorio en el que hay que esperara muchas horas, además son muy costosos, por ejemplo un examen de orina llega hasta los mil pesos, por lo que se prevé llegar a la población más vulnerable", comentó.

El edil afirmó que no los derechohabientes no cuentan con seguridad social, pues si bien reconoció que la población en general requiere la atención médica, pues por ejemplo en el IMSS la atención es deficiente, es urgente un servicio de salud que llegue al hogar y sirva para la gente que más lo requiere.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr