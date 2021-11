Con figuras gigantes y música de banda festejan a San Judas Tadeo en Toluca

Toluca.- Retablos, mochilas, banderas, figuras de hasta 2 metros de altura y canciones de banda fueron el escenario frente a la iglesia de la Santa Veracruz, donde cientos de personas tradicionalmente celebran a San Judas Tadeo el 28 de octubre.

Esta vez el acceso hacia el recinto fue controlado para prevenir el riesgo de contagios de Covid -19, pues si bien hubo avance hacia semáforo verde en el Estado de México, la Arquidiócesis de Toluca dispuso medidas para controlar el aforo.



Fiel desde hace 6 años

Hasta la iglesia de la Santa Veracruz en el centro de Toluca llegaron cientos de personas para celebrar el Día de San Judas Tadeo, como una forma de prevenir el riesgo de contagios de Covid - 19, impidieron con vallas el acceso a la iglesia, lo que provocó la aglomeración en la vía pública.

Para Erik, acudir a misa y la bendición de sus figuras es una obligación, pues desde hace seis años es devoto de San Judas, junto con su pareja, quienes tienen hasta cinco estatuillas de diversos tamaños.

"Me da mucha pena que la gente lo tome como si fuera el santo de otras causas, nos confunden con maleantes y rateros, pero es para las causas difíciles, en mi caso hizo el milagro de mantener el empleo durante la pandemia", relató.

Añadió que este día se congregaron más personas en comparación con el año pasado, pues las restricciones eran superiores, debido al semáforo epidemiológico.

"A mí me da mucha tranquilidad cumplir con la manda, porque es un compromiso y él con o sin pandemia no me ha fallado", dijo.

