La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este jueves 25 de diciembre se espera una temperatura máxima de 21 grados Celsius, con ambiente cálido y cielo parcialmente nublado.

Por la tarde, se prevén lluvias ligeras, intervalos de chubascos y aumento de nublados.

Los vientos serán de componente Norte, de cinco a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.

Lee también ¿Cuáles son las acciones más importantes del programa de sustitución de taxis en la CDMX?; Brugada presenta cuatro ejes clave

Para la mañana del viernes, el termómetro marcará una temperatura de 10°C, por lo que se espera un amanecer fresco.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl lo mantiene en Fase 2, con emisión de vapor de agua y ligero contenido de ceniza volcánica. En caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el Sureste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL