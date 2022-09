Comerciantes se quejan de cierre de calles en Toluca por fiestas patrias; prevén bajas ventas

Toluca, Méx.- Desde las primeras horas de este miércoles más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México blindan el primer cuadro de Toluca, en donde se desarrollarán la ceremonia del grito de Independencia el 15 de septiembre y el desfile cívico militar el 16 de septiembre; debido al cierre del tránsito vehicular, decenas de locatarios formales protestaron, pues apegan que no tienen ventas.

A la par de los preparativos por las fiestas patrias, este miércoles el dispositivo de seguridad se duplicó debido a la llegada de la Caravana Mexiquense por la Dignidad, Justicia, Libertad y La Vida", en la que participaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.

El cierre al tránsito vehicular y para peatones fue desde la intersección de Lerdo y Juárez en dirección al Palacio de Gobierno y la Plaza de los Mártires, hasta la calle de Bravo y en Hidalgo.

En las intersecciones entre Riva Palacio, Lerdo e Independencia tampoco hay paso para los vehículos y los peatones, fue en esta calle que los comercios formales demandaron sensibilidad de las autoridades estatales y municipales pues permanecen cerrados los accesos pese a ser la temporada más fuerte de ventas para ellos.

Un cierre que afecta a locatarios

"A mí restaurante apenas han llegado un par de familias, eso fue el lunes, a partir de ese día no he recibido a más personas. En mi negocio pusimos una promoción de chiles en nogada junto con sopa, postre y ensalada en 150 pesos, prácticamente estamos regalando el servicio pues no tenemos clientes", alegó uno de los locatarios inconformes.

Además los asistentes al centro histórico de Toluca reclamaron que hayan rehabilitado la Plaza de los Mártires pero se mantenga impedido el acceso a la ciudadanía.

"No podemos pasar hacia el Parque de la Ciencia, tampoco podemos llegar a la plaza, en el Zócalo y nos dicen que debido a las protestas, tampoco podremos transitar por otras vías de Toluca", señaló el señor Rafael.

Dijo que sus familiares acudieron de visita desde Michoacán para celebrar las fiestas patrias en la capital Mexiquense; sin embargo, no podrá realizar un recorrido con los sitios turísticos de la ciudad debido a que está imposibilitada el paso hasta el próximo sábado.

En el perímetro de la Plaza de los Mártires y sobre la calle de Riva Palacio, además en el Palacio de Gobierno, el dispositivo de seguridad es permanente, y se observan cientos de elementos.

