Aunque apoyan el movimiento feminista, comerciantes del Centro Histórico y de avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuyos locales se encuentran pintados tras el paso de la marcha del 8M este sábado por el Día Internacional de la mujer, pidieron a las manifestantes “que ya no nos afecten”.

“Del movimiento estoy de acuerdo, que se manifiesten y que pinten hasta cosas del gobierno, porque se supone que para ellos es, ¿no?, pero siempre vienen y nos pintan y eso cuesta”, dijo Emilio Zárate, vendedor de periódicos en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El comerciante encontró la mañana del domingo su puesto de periódicos pintado con consignas como “muerte al capital” y “artistas, no musas”, y dijo estar de acuerdo; sin embargo, indicó que “podrían buscar maneras de no rayar aquí o no sé”.

Este sábado se llevó a cabo la marcha del 8M —con una asistencia de 200 mil mujeres— para exigir al Estado dejar de hacer caso omiso a los feminicidios y a la violencia en contra de las mujeres, por lo que llegaron al Zócalo capitalino.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que en el camino dejaron pintas a locales y comercios de Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, la calles de Madero y 5 de Mayo, principalmente.

Fue el caso del puesto de periódicos de Ramiro Martínez, el cual fue pintado por los cuatro lados, con consignas en color rosa, morado y negro. “De que nos afectan, sí nos afectan. Ayer yo no abrí y lógicamente esas ventas, pues no van (...), lo que digo es que está bien si van a pintar, porque al final los de vía pública tienen que venir a arreglar, pero tal vez buscar una forma de que se nos recompense lo que no vendimos”, dijo el vendedor.

Señaló que aunque no recibió órdenes para cerrar “no podemos abrir para cuidar nuestro producto, a nosotros mismos (...) y respetar si están marchando las mujeres”.

Aseveró que no retirará la foto que acusa a un hombre de violador, la cual fue colocada del lado derecho de su puesto. “Que se quede, está bien. Si lo ponen por algo, yo no voy a ser el que la quite, ya si vienen de la alcaldía o algo ya es otra cosa”.